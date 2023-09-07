Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заявление о взыскании структурой Deutsche Agrar Gruppе 112 млн рублей с «Авангард-агро-Воронеж» оставлено без движения

Арбитражный суд Курской области оставил без движение иск поставщика сельхозтехники ООО «Дойче аграр группе» (входит в ГК Deutsche Agrar Gruppе) к воронежскому юрлицу одного из крупнейших российских экспортеров зерна, крупного владельца сельхозземли в Черноземье — холдинга «Авангард-агро» (контролируется Кириллом Миноваловым). Согласно документам суда, ООО «Дойче аграр группе» (Курская область) пыталось признать незаключенным договор аренды с ООО «Авангард-агро-Воронеж» и взыскать с него 112 млн руб.

Этот иск был подан как встречный в рамках дела о взыскании ООО «Авангард-агро-Воронеж» задолженности по уплате арендной платы с ООО «Дойче аграр группе» за тот же период. Речь идет о временном промежутке со 2 апреля 2021 года по 12 сентября 2022-го. Сумма требований «Авангард-агро-Воронеж» в совокупности составляет около 74 млн руб., в том числе 25,5 млн руб. непосредственно задолженности по аренде, 7,39 млн руб. убытков и €405 тыс. (42,1 млн руб. по курсу ЦБ на 7 сентября).

Суд установил, что встречный иск был подан с нарушениями, поэтому и оставил его без движения. Дело рассматривается с июня. Следующее заседание назначено на 12 сентября.

Мария Старикова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...