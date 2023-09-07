Заявление о взыскании структурой Deutsche Agrar Gruppе 112 млн рублей с «Авангард-агро-Воронеж» оставлено без движения

Арбитражный суд Курской области оставил без движение иск поставщика сельхозтехники ООО «Дойче аграр группе» (входит в ГК Deutsche Agrar Gruppе) к воронежскому юрлицу одного из крупнейших российских экспортеров зерна, крупного владельца сельхозземли в Черноземье — холдинга «Авангард-агро» (контролируется Кириллом Миноваловым). Согласно документам суда, ООО «Дойче аграр группе» (Курская область) пыталось признать незаключенным договор аренды с ООО «Авангард-агро-Воронеж» и взыскать с него 112 млн руб.

Этот иск был подан как встречный в рамках дела о взыскании ООО «Авангард-агро-Воронеж» задолженности по уплате арендной платы с ООО «Дойче аграр группе» за тот же период. Речь идет о временном промежутке со 2 апреля 2021 года по 12 сентября 2022-го. Сумма требований «Авангард-агро-Воронеж» в совокупности составляет около 74 млн руб., в том числе 25,5 млн руб. непосредственно задолженности по аренде, 7,39 млн руб. убытков и €405 тыс. (42,1 млн руб. по курсу ЦБ на 7 сентября).

Суд установил, что встречный иск был подан с нарушениями, поэтому и оставил его без движения. Дело рассматривается с июня. Следующее заседание назначено на 12 сентября.

Мария Старикова