За три месяца в фонд «Защитники Отечества» обратились более 3 тысяч свердловчан

Свердловский филиал фонда «Защитники Отечества» за три месяца работы получил до 3 тыс. обращений, сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя филиала Екатерина Ятнова. Филиал начал свою работу 1 июня. По ее словам, в первый день поступило более 200 обращений. Она добавила, что большая часть вопросов решается в режиме «здесь и сейчас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый день работы Свердловского филиала фонда "Защитники Отечества"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Первый день работы Свердловского филиала фонда "Защитники Отечества"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, президент России Владимир Путин в апреле подписал указ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"». Фонд оказывает содействие ветеранам специальной военной операции (СВО), участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих.

В филиале фонда «Защитники Отечества» ежедневно работают представители министерств здравоохранения, культуры, образования, центра занятости. Прием ведут и сотрудники прокуратуры, психологи, юристы. По словам Екатерины Ятновой, фонд стал своеобразным «МФЦ для ветеранов СВО и их семей».

Сотрудничающий с фондом юрист Андрей Чугай рассказал, что спектр вопросов, с которыми обращаются граждане широкий. В качестве примера он привел несколько нетипичных обращений. Так, один участник СВО вернулся домой и обнаружил, что его жена пропала вместе с детьми и семейными накоплениями, в том числе заработанными на службе. По словам Андрея Чугая, женщину удалось найти через родственников, «она опомнилась» после обещания судебных разбирательств.

София Ерюжева

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