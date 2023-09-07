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Комроссы опасаются фальсификаций

УФСБ проверит сообщения о готовящемся преступлении на выборах

Коммунисты России опасаются массовых фальсификаций на выборах в региональное заксобрание в ходе трехдневного голосования с 8 по 10 сентября. Они обратились в ФСБ, сообщив, что на участковые избирательные комиссии оказывается давление и их членов якобы принуждают за дополнительное вознаграждение произвести подмену сейф-пакетов. К заявлению они приложили дополнительную информацию, которую просят проверить. В УФСБ ситуацию не комментируют. В «Единой России» отрицают свое участие в возможных фальсификациях.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первый секретарь обкома ульяновского регионального отделения партии «Коммунисты России», кандидат в депутаты заксобрания Ульяновской области (выборы состоятся в течение трехдневного периода с 8 по 10 сентября). Артем Титов обратился в региональное управление ФСБ с заявлением «о готовящихся преступлениях». Об этом он сообщил на своей странице в VK.

В заявлении говорится, что 30 сентября господину Титову «стало известно о готовящихся массовых фальсификациях итогов голосования» на выборах депутатов заксобрания. Отметив, что «данная информация требует детальной проверки», кандидат сообщает, что некто (фамилия, имя и должность закрашены) «лично и через представителей проводит встречи с членами (председателями) участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса», «на этих встречах оказывается давление на председателей участковых избирательных комиссий». Им якобы предлагается плата размером в 200 тыс. руб. (5 сентября — аванс 30 тыс. руб., 8 сентября — 70 тыс. руб., и по итогу голосования — 100 тыс. руб.) «за подмену сейф пакетов с бюллетенями в ночное время в период с 8.09.2023 по 10.09.2023г.». Он также сообщает, что якобы «членов участковых избирательных комиссий обучают пошаговым методикам фальсификации в пользу определенных кандидатов», и что имеется информация, за кого конкретно надо обеспечить голосование по Цильнинскому одномандатному округу №6, Заволжскому округу №12, Ленинскому округу №14, и Засвияжскому округу №17. При этом заявитель сделал акцент на своем 14 округе, конкуренцию ему составляет коммунист Виталий Кузин, чью победу, по мнению господина Титова, планируется обеспечить.

В своем заявлении он также сообщает, что «многие председатели избирательных комиссий отказываются от совершения преступления, но, «несогласным председателям (членам) избирательных комиссий угрожают потерей рабочих мест (как для самих членов комиссий, так и для их родных и близких)». Кандидат просит проверить факты и пресечь готовящееся преступление, а также проверить расходование облизбиркомом «дополнительных бюджетныхсредств» для изготовления избирательных бюллетеней.

Сам Артем Титов в беседе с «Ъ-Волга» сказал, что эту информацию получил «от членов участковых избирательных комиссий». Но сообщать, кто конкретно проводил такие «инструктажи», и каких кандидатов пытался «продвигать», отказался, заметив лишь, что «оставил Кузина, потому что это личные моменты». Он также сообщил, что речь идет о попытке «неизвестных интересантов» обеспечить победу кандидатов в разных округах от разных партий. Каких конкретно, он называть также отказался. В то же время он сообщил, что у него «есть видео- и аудиозаписи переговоров, а также скриншоты переписок участвующих лиц».

Опрошенные председатели территориальных избирательных комиссий (чьи округа упомянуты в заявлении» заявили «Ъ-Волга», что никто из участковых избирательных комиссий не жаловался им на то, что кто-то оказывает подобное давление.

В УФСБ от комментариев по заявлению Артема Титова отказались. По данным «Ъ-Волга», этим «некто» в заявлении господина Титова может являться экс-глава горизбиркома, а ныне замсекретаря регполитсовета «Единой России» Вадим Андреев, являющийся также зампредом правительства Ульяновской области. Господин Андреев курирует избирательную кампанию от администрации губернатора-коммуниста Алексея Русских. При этом , ряд опрошенных членов регртделения «Единой России» в разговоре с «Ъ-Волга» выразили мнение, что их замсекретаря может действовать на обеспечение результата КПРФ на предстоящих выборах, в связи с чем в рядах «единоросов» уже появились недовольные. Действительно, после ряда коррупционных скандалов, связанных со ставленниками господина Русских, рейтинг КПРФ в регионе снизился, и она уже не выражает оппозиционный настрой части общества, недовольной «Единой Россией». «Парадоксально, но «единоросы» сейчас действительно могут быть вынуждены работать на результат КПРФ, так как регион возглавляет губернатор-коммунист и в случае убедительной победы «Единой России» на выборах в областной парламент это создаст опасную политическую конфигурацию — законодательный орган контролируется ЕР, а исполнительная КПРФ. В перспективе это грозит коммунистам потерей поста губернатора»,— полагает известный социолог Максим Шугалей. Причем, по его мнению, обе партии сейчас заинтересованы в «зачистке Заксобрания от других партий. В частности, от стремительно набирающей популярность ЛДПР». «По сути именно либерал-демократы могут стать олицетворением как протестного голосования, так и забрать голоса у КПРФ, которая сейчас представляет власть и априори в регионе оппозицией уже не считается»,— полагает социолог.

У главы облизбиркома Юрия Андреенко факты, изложенные Артемом Титовым, вызывают сомнения. Он отмечает, что никто кроме него не вправе давать указания и проводить инструктажи избиркомам, и если бы такое было, скорее всего, оттуда поступили бы уже сигналы. Он также заметил, что, по его информации, заявление лидера комроссов региона повторяет то, что было в заявлении генпрокурору и в ФСБ по Хакасии.

Действительно, 24 августа на сайте КПРФ было опубликовано заявление сенатора от Хакасии Валерия Усатюка (КПРФ) и его коллег по партии из Госдумы, направленное в генпрокуратуру, ФСБ, СКР и МВД «о готовящихся фальсификациях на выборах в Хакасии».

Секретарь реготделения «Единой России» Владимир Камеко также сомневается в достоверности информации, изложенной в заявлении.

Лидер фракции ЛДПР действующего состава заксобрания Дмитрий Грачев сказал, что «опасается возможных фальсификаций» при трехдневном голосовании, и лучше будет, если ФСБ тщательно проверит всю информацию.

Юрий Андриенко намерен максимально усилить контроль за сейф-пакетами. По его словам, был проведен специальный инструктаж для председателей ТИКов. Глава облизбиркома пообещал, что на сейф-пакетах, чтобы не было подмены, будут поставлены подписи всех членов избирательных комиссий с представителями партий и наблюдателями и фотографированием. «И если будут сомнения — вплоть до обнуления результатов по этим участкам», — сказал председатель облизбиркома.

Сергей Титов, Роман Чернов, Ульяновск

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