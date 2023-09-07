Учения в первой «хрущевке» прошли в Ижевске

В столице Удмуртии 6 сентября состоялись масштабные учения в 5-этажном аварийном здании, построенном на улице Ленина во времена массовой хрущевской застройки. В первой «хрущевке» подразделения МЧС отрабатывали различные вводные, в том числе по возгоранию в квартире, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

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Как отметила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртии Ольга Михайлова, подобные учения в многоквартирном доме проводились впервые. Сотрудники ведомства отрабатывали всевозможные сценарии. Всего задействовали более 40 человек личного состава и семь единиц техники.

Эксперты отрабатывали различные версии причины возникновения пожара, пожарные — поиск и спасение людей в непригодной для дыхания среде, а также испытывали различное аварийно-спасательное оборудование.

Отмечается, что в Удмуртии пожары в многоквартирных домах происходят часто. Всего с начала года ликвидировали более 160 возгораний и спасли 50 человек. Еще 10 погибли.