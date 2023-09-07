Браконьер из Неклиновского района нанес ущерб водным биоресурсам на 400 тыс. рублей

В районе х. Веселый Неклиновского района гражданин России был задержан при транспортировке водных биологических ресурсов без документов, подтверждающих законность их добычи. Об этом сообщило Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Уточняется, что нарушитель передвигался на автомобиле повышенной проходимости на береговой полосе. В машине находилась рыба частиковых видов (пиленгас, лещ, карась, рыбец). Ущерб водным биологическим ресурсам составил свыше 400 тыс. руб.

В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ( Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство).

Сергей Иванов