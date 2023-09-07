В Башкирии дети-сироты получат деньги на карманные расходы

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поручил республиканскому министерству семьи, труда и соцзащиты населения инициировать внесение изменений в региональный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», чтобы включить в перечень мер соцподдержки для детей-сирот деньги на личные нужды. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

По его информации, на государственном обеспечении находятся 494 ребенка, из них деньги на карманные расходы получат 409 человек в возрасте от 10 до 18 лет. На эти цели будут направлены 2,5 млн руб.

«Так они смогут учиться азам финансовой грамотности, самостоятельности и будут уравнены в правах детей-сирот и детей, которым деньги на карманные расходы дают мамы и папы»,— сообщается в Telegram-канале.

Размер ежемесячных выплат не уточняется.

Венера Хисамова

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