«ЮВТ Аэро» запускает рейсы из Нижнего Новгорода в Пермь

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» начинает полеты из Нижнего Новгорода в Пермь с 13 сентября. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю, по средам и четвергам. Об этом сообщает пресс-служба

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова Фото: пресс-служба международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова

международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова.

Из Нижнего Новгорода по средам вылеты запланированы в 09:05, прибытие в Пермь – в 12:25. По четвергам – вылеты в 23:05, прибытие – в 02:20 пятницы. Время указано местное для каждого аэропорта. Полеты будут выполняться на воздушных судах CRJ-200 в одноклассной компоновке на 50 посадочных мест.