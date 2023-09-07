Суд вынес приговор в отношении членов Нотариальной палаты Башкирии

Кировский райсуд Уфы признал виновными в злоупотреблении полномочий (ч. 1 ст. 201 УК РФ) экс-президента НКО «Нотариальная палата Республики Башкортостан» Розу Евстафьеву, уфимских нотариусов Галину Петкевич и Резеду Габдуллину, а также нотариуса из Белебея Нину Степанову, сообщили в пресс-службах суда и прокуратуры республики. Суд назначил бывшему руководителю штраф в 180 тыс. руб., а ее коллегам — 150 тыс. руб. каждой, и лишил подсудимых права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях, на один год.

Как было установлено в суде, в сентябре 2021 года три нотариуса, являясь членами конкурсной комиссии, обеспечили победу сыну президента НКО на конкурсе по замещению вакантной должности нотариуса в Благовещенске и Благовещенском районе. Кроме него в конкурсе участвовали 20 кандидатов. Несмотря на ошибки, ему были начислено максимальное количество баллов.

В ходе собеседования на знание норм законодательства ему также задавали заранее обсужденные вопросы.

Уголовное дело было возбуждено управлением ФСБ по Башкирии. В ходе его расследования победитель конкурса сложил полномочия, а Розу Евстафьеву отстранили от должности.

Подсудимые признали вину.

Прокуратура намерена обжаловать приговор из-за его мягкости.

Венера Хисамова

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