Жителя Удмуртии подозревают в повторном нападении на водителя такси

В Удмуртии заключили под стражу 27-летнего жителя Ижевска, которого подозревают в покушении на убийство водителя такси (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в августе нетрезвый мужчина прибыл в автомобиле такси в СНТ «Загородный» в Завьяловском районе. После остановки транспорта, он напал на водителя с ножом. Свидетелям удалось удержать нападавшего, чтобы таксист скрылся с места происшествия. Вовремя оказанная помощь помогла сохранить водителю жизнь.

Отмечается, что данный инцидент не первый. Ранее мужчину уже судили за покушение на убийство водителя такси.

В рамках расследования осмотрели место происшествия, а также допросили свидетелей и назначили судебно-медицинская экспертизу.