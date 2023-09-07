Челябинское бюро техоснастки получило 23 млн рублей от ФРП

Фонд развития промышленности (ФРП) Челябинской области выдал льготный заем в размере 23 млн руб. ООО «Бюро технологической оснастки и механической обработки» (БТОМО) на дооснащение производственных мощностей для высокоточной обработки металла. Предприятие намерено увеличить объемы выпуска импортозамещающих деталей, узлов машин и механизмов, пресс-форм сложной и точной конфигурации, сообщает пресс-служба ФРП региона.

Средства займа направят на покупку двух обрабатывающих станков с числовым программным управлением. При этом планируется создать более десяти рабочих мест. «Новое оборудование поможет производить детали любой сложности и геометрии с высокой скоростью и точностью, которую невозможно достичь на универсальных станках»,– рассказал директор БТОМО Сергей Литковец. По его словам, новые станки позволят также значительно сократить время обработки, уменьшить затраты на производство – специальные приспособления, электроэнергию, текущий ремонт, а также расходы, связанные с доводкой, контролем и сборкой точных изделий.

Предприятие, используя технологию реинжиниринга и 12-летний опыт работы по разработке оборудования, способно выпускать аналоги импортных изделий на высоком уровне. Новые станки БТМО планирует запустить в работу уже в ноябре этого года.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте