Полиция провела рейд на «Юноне» в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга провели рейд по проверке миграционного законодательства на вещевом рынке «Юнона», расположенном на юго-западе города, и выявили 32 нелегальных мигранта, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти.

Рейд прошел накануне, 6 сентября. Объектом проверки стал известный в городе рынок, торговцы которого периодически попадаются на скупке краденого. Всего сотрудники полиции проверили документы у 400 человек. Три четверти из них оказались иностранцами, 32 нарушили миграционное законодательство. Их привлекли к административной ответственности. В числе сотрудников рынка оказались и иностранцы, получившие российское гражданство. Их документы проверяли с участием представителя военкомата. 56 человек получили повести в военкоматы для постановки на учет.

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