В Ростове-на-Дону хакеру дали два года колонии за атаки на сайт президента РФ

Ростовский областной суд оставил в силе приговор IT-специалисту Игорю Баяндину, осужденному на два года заключения в колонии-поселении и штраф 500 тыс. руб. за участие в DDoS-атаке на информационные ресурсы российских госструктур. Атаки, организованные Украиной, были направлены на сайты президента России и Минобороны РФ, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области.

Оперативники ведомства установили, что в феврале прошлого года Игорь Баяндин, будучи противником СВО, принял решение участвовать в блокировании функционирования ресурсов Министерства обороны Российской Федерации, сайта президента Российской Федерации, а также сайтов Сбербанка России и Газпромбанка.

Позднее IT-специалист был задержан и осужден Железнодорожным районным судом Ростова по ч. 1 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации), сообщили в управлении.

«Баяндиным подана апелляционная жалоба на приговор суда по уголовному делу. Ростовским областным судом приговор оставлен без изменений»,— сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону