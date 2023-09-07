Суд прекратил дело о фальсификации анализов убитого медведя

Любимский районный суд Ярославской области рассматривал уголовное дело по ст. «Служебный подлог» в отношении ветеринарного врача «Любимской районной ветеринарной станции». Мужчина намеренно скрыл информацию о наличии заболевания у мертвого медведя, выявленного в ходе обследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Согласно тексту приговора, ветеринар провел исследование проб с целью обнаружения личинок возбудителя трихинеллеза в туше медведя и получил положительный результат. Но врач не захотел портить статистику по трихинеллезу и отношения с охотоведом и не желал обременять себя необходимостью соблюдения и исполнения ветеринарно-санитарных правил при выявлении заболевания. Поэтому решил скрыть реальное положение по данному заболеванию на территории Любимского района и указал в заключении исследования ложную информацию об отсутствии личинок в туше медведя. При этом такое заключение давало возможность для реализации и потребления мяса.

«Врач обвиняется в том, что совершил служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из иной личной заинтересованности»,— говорится в приговоре.

Однако подсудимый признал вину в полном объеме и ходатайствовал о прекращении дела, против этого не выступал и прокурор.

«Защитником и подсудимым в заседании заявлено ходатайство о прекращении производства по делу в связи с деятельным раскаянием, в обоснование ходатайство указано, ущерб преступлением причинен не был, части добытого животного в реализацию, употребление не поступали и не поступили»,— говорится в приговоре.

Суд решил прекратить производство по делу, а шкурку медведя постановил уничтожить.

Алла Чижова