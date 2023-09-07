Dongfeng анонсировал кроссовер 580 для России

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Dongfeng в России, анонсировала выход на российский рынок новой модели — кроссовера 580.

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Новинка будет доступна со 145-сильным бензиновым 1,5-литровым двигателем в сочетании с вариатором и передним приводом. Особенностью модели стал трехрядный салон, рассчитаный на семь человек, что делает кроссовер альтернативой классическим минивэнам.

На старте продаж в России новинка будет доступна в единственной максимальной комплектации Luxury. В оснащение войдут камеры кругового обзора, система бесключевого доступа, люк с электроприводом, климат- и круиз-контроль, мультимедиа с 9-дюймовым тачскрином, встроенный видеорегистратор и другое оборудование.

Детальная информация об оснащении и стоимости автомобиля будет названа ближе к старту продаж Dongfeng 580 на российском рынке.

Максим Вершинин

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