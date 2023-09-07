Путин повысил в звании командующего группировкой «Центр» Мордвичева

Президент Владимир Путин присвоил ряд воинских званий высшим чиновникам Минобороны. Командующий группировки «Центр» Андрей Мордвичев получил звание генерал-полковника. Документ о присвоении званий опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Кроме того, в соответствии с президентским указом звание генерал-лейтенанта получил начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шестаков, звание генерал-полковника — командующий восьмой общевойсковой армии Геннадий Анашкин.

Андрей Мордвичев возглавляет группировку «Центр» ВС РФ с февраля 2023 года. Он сместил на этой должности генерал-полковника Александра Лапина. До этого Андрей Мордвичев был командующим группировкой «Юг».

По данным СМИ, весной 2022 года Андрей Мордвичев в качестве командующего 8-й армией руководил взятием под контроль Мариуполя и «Азовстали». По словам депутата Госдумы Дмитрия Саблина, Андрей Мордвичев получил ранение под Мариуполем.

Анастасия Ларина