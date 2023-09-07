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Коммерсантъ FM
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Путин проголосует на выборах мэра Москвы онлайн

Президент Владимир Путин примет участие в голосовании на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Разумеется, будет голосовать на этих выборах и глава государства. График у него достаточно напряженный. Насколько я знаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Отвечая на вопрос о том, не ожидают ли в Кремле низкой активности избирателей на губернаторских выборах, пресс-секретарь отметил, что в последние годы явка была высокой. Господин Песков обратил внимание также на развитие технологий: выборы становятся «более удобными, лучше организованы». «Помимо того, конечно, высокая активность самих избирателей»,— добавил представитель Кремля.

Выборы пройдут в России 8–10 сентября (единый день голосования назначен на 10 сентября). Запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным одномандатным избирательным округам.

Леонид Уварчев

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