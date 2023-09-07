Премия «Ясная Поляна» объявляет новые номинации

Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», Музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, объявили короткий список номинации «Современная русская проза» — главной номинации 21-го сезона премии. В него вошли шесть произведений: Веркин Эдуард «Дилогия: Снарк Снарк», Джафаров Рагим «Его последние дни», Кремчуков Евгений «Волшебный хор», Манойло Екатерина «Отец смотрит на запад», Николаенко Саша «Муравьиный бог: реквием», Сальников Алексей «Оккульттрегер».

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«Короткий список премии показал широкую палитру современной российской литературы достаточно исчерпывающе. В него вошли очень разные вещи. Как мне кажется, нам удалось избежать вкусового подхода к выбору финалистов и создать максимально объективный список лучших книг, опубликованных в последнее время»,— заметил Владимир Толстой, председатель жюри премии «Ясная Поляна», советник по культуре президента РФ. На сегодняшний день премия «Ясная Поляна» является самой крупной ежегодной литературной премией России. Совокупный размер премиального фонда составляет 6,7 млн руб.