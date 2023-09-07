В Самаре среди автомобилей с пробегом больше всего дорожает Lada Priora

В Самаре среди автомобилей с пробегом в августе больше всего подорожали машины модели Lada Priora, выпущенные с 2007 по 2013 год. Об этом свидетельствуют данные портала Авто.ру, чьи аналитики исследовали средние цены новых машин и автомобилей с пробегом возрастом до 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Автомобили Lada Priora, выпущенные с 2007 по 2013 год, подорожали на 7% и стали стоить в среднем 303 тыс. руб.. На 6% возросла цена на Lada Granta 2018 года выпуска. Средняя стоимость этой модели в конце августа составила 780 тыс. руб. На 2% увеличилась стоимость подержанной Lada Kalina 2013–2018 годов выпуска — в среднем модель стала стоить 561 тыс. руб.

В топ-5 подорожавших подержанных машин вошли Lada Granta 2011–2018 годов выпуска и Lada 2114 2001–2014 годов выпуска, средняя цена которых возросла на 2% за месяц. Модели продавались в августе за 464 тыс. руб. и 183 тыс. руб. соответственно.

Среди новых автомобилей заметнее всего подорожал Москвич 3. Его стоимость выросла на 11% и достигла среднего значения в 2,3 млн руб.

Андрей Сазонов