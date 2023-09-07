Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса из Норильска в Москву

Норильской транспортной прокуратурой организована проверка в связи с задержкой авиарейса в Москву, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Фото: Василий Максимов, Коммерсантъ
В соответствии с расписанием вылет воздушного судна авиакомпании «Сибирь» был запланирован сегодня в 8.45 местного времени, однако перенесен авиакомпанией на 16.40. Выполнения рейса ожидают 133 пассажира.
Отмечается, что задержка произошла по технической причине.
В начале сентября авиакомпания «Сибирь» была привлечена к ответственности по статье КоАП об оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ).
Авиаперевозчику выписан штраф в размере 30 тыс. руб. за отказ в перевозке двоим пассажирам на рейс из Новосибирска в Омск. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, компания приняла это решение, так как на борту отсутствовали свободные места.