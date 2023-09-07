Жителя ХМАО на 23 года отправили в колонию за захват заложников и убийство

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) суд отправил в колонию на 23 года жителя Урая за захват заложников, убийство, покушение на убийство и хищение оружия. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СК.

По данным следствия, 17 августа 2017 года в лесу около Урая мужчина выстрелил в двух человек, с одним из которых у него ранее произошел конфликт. Один потерпевший скончался на месте, а второй получил телесные повреждения.

Свидетелями произошедшего стали трое молодых людей, которые приехали с потерпевшими на одной машине. Одному из них удалось скрыться в лесу, а другим девушке и парню — нет. Угрожая оружием, осужденный мужчина и его подельники поместили их в другую машину, а затем сожгли транспорт, на котором приехали потерпевшие. Затем похищенных отвезли в Екатеринбург.

Как уточнили «Ъ-Урал» в пресс-службе регионального СУ СК, от Урая до Екатеринбурга похищенных везли около восьми часов. По прибытии в Екатеринбург девушку и юношу отпустили без причинения вреда здоровью. В столице Урала задержали всех фигурантов.

Мужчина признан виновным п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 п.п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений), п.п. «а, в, г, ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение), ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). В колонии строго режима он будет находиться 23 года с ограничением свободы на один год и 10 месяцев.

Полина Хабарова

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