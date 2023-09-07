Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ: задержаны контрабандисты, поставлявшие в ЕС запчасти для боевой авиации

Сотрудники ФСБ задержали членов организованной группы, которая, как утверждается, занималась незаконными поставками в Европу запчастей к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины. У них было изъято свыше 100 изделий для боевой авиации, а также $117 тыс. и €59 тыс. В группу входили уроженцы Украины и одной из стран Центральной Азии.

«Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также на контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники»,— сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, членами группы были уроженцы Украины и «одной из республик Центральной Азии».

ФСБ утверждает, что члены группы покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, а после продавали их иностранным заказчикам, в том числе для нужд украинских вооруженных сил. «Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам»,— отметили в ФСБ.

ФСБ также опубликовала кадры задержания членов группы. На видео запечатлены коробки и мешки с авиазапчастями. На последних кадрах — фотография рисунка с флагом Украины и фразой на украинском языке: «казачья доля — слава и воля».

Возбуждено уголовное дело о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 12 лет.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...