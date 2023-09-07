ФСБ: задержаны контрабандисты, поставлявшие в ЕС запчасти для боевой авиации

Сотрудники ФСБ задержали членов организованной группы, которая, как утверждается, занималась незаконными поставками в Европу запчастей к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины. У них было изъято свыше 100 изделий для боевой авиации, а также $117 тыс. и €59 тыс. В группу входили уроженцы Украины и одной из стран Центральной Азии.

«Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также на контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники»,— сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, членами группы были уроженцы Украины и «одной из республик Центральной Азии».

ФСБ утверждает, что члены группы покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, а после продавали их иностранным заказчикам, в том числе для нужд украинских вооруженных сил. «Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам»,— отметили в ФСБ.

ФСБ также опубликовала кадры задержания членов группы. На видео запечатлены коробки и мешки с авиазапчастями. На последних кадрах — фотография рисунка с флагом Украины и фразой на украинском языке: «казачья доля — слава и воля».

Возбуждено уголовное дело о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 12 лет.

Милена Костерева