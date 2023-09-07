Конкурс проектов Сквера памяти в честь погибших в школе №88 объявили в Ижевске

В столице Удмуртии проводят конкурс проектов на обустройство Сквера памяти, посвященного погибшим при стрельбе в школе №88. Организовать его планируется на улице Майская около образовательного учреждения. Принять участие в конкурсе могут специалисты со всей России и стран СНГ, сообщает пресс-служба администрации города.

Как рассказала депутат городской думы Ижевск Марина Нужина, техническое задание было подготовлено с учетом мнения городского сообщества, родителей и учеников школы №88. «Призовой фонд конкурса сформировали депутаты городской думы Ижевска. Новый сквер станет местом памяти, местом для тихого отдыха и прогулок, пространством для встреч людей разных поколений, объединения школьных сообществ»,— подчеркнула госпожа Нужина.

Конкурсные проекты принимают до 26 ноября. Принимать решение будет жюри, в состав которого вошли архитекторы, депутаты, представители родительского сообщества и педагогического коллектива школы. По итогам конкурса выберут проект, на основе которого подготовят проектно-сметную документацию. Работы по благоустройству запланированы на 2024 год.

Напомним, стрельба в школе №88 произошла 26 сентября 2022 года. Ее начал 34-летний выпускник учреждения Артем Казанцев. Мужчина вошел в здание, убил находившихся у входа сотрудников ЧОП и затем начал стрелять в школьников и учителей. Жертвами стали 18 человек, пострадали больше 20 человек. Нападавший покончил с собой.