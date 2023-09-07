Сотрудник Нововоронежской АЭС стал победителем отборочного этапа всероссийского конкурса профмастерства

Инженеры отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Нововоронежской АЭС Максим Чесноков и Вячеслав Шершнев приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший специалист неразрушающего контроля». По его итогам Максим Чесноков занял второе место и прошел в финал.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Конкурс проводился по семи методам неразрушающего контроля: вибродиагностическому, визуальному, вихретоковому, магнитному, проникающими веществами (капиллярному), радиографическому, ультразвуковому. Максим Чесноков занял второе место среди специалистов, занимающихся вихретоковым методом контроля, Вячеслав Шершнев – четвертое в радиационном методе контроля.

Соревнования проходили в два этапа. Проверка теоретических знаний проводилась по блоку вопросов, включающих физические основы метода, основные параметры и технологии проведения контроля. В практической части конкурсанты должны были провести контроль двух образцов с разработкой технологической карты.

«Я работаю инженером по неразрушающим методам контроля уже 11 лет. Принимал участие в подобном конкурсе впервые. Участвовать понравилось. Познакомился с коллегами с различных предприятий, обменялся опытом, узнал много нового. Например, что на данный момент в России более 90 тысяч аттестованных специалистов по НК. Такие конкурсы полезны для повышения квалификации и профессионального развития. Очень рад, что занял призовое место и получил приглашение на финальный этап, где соберутся лучшие специалисты со всей России. Там совсем другой уровень - пробиться будет гораздо сложнее. Но я приложу максимум усилий для подготовки и надеюсь, что не ослаблю авторитет Нововоронежской АЭС», - поделился впечатлениями инженер ОДМиТК Нововоронежской АЭС Максим Чесноков.

Региональные этапы проходили на площадках независимых органов аттестации персонала неразрушающего контроля. Центральные регионы собрались в научно-учебном центре «Качество». В Москве соревновались 30 специалистов из таких предприятий, как «Газпром», «Мосгаз», «АЭМ-технологии», Волжский трубный завод, Калужский турбинный завод, авиакомпания «Волга-Днепр» и др.

Участникам отборочного тура, занявшим первые места, вручили дипломы, ценные призы, а также дали возможность бесплатного продления срока действия квалификационного удостоверения.

Финальный тур пройдёт в Москве с 23 по 26 октября в период проведения 23-й Международной выставки «NDT Russia» в многофункциональном выставочном центре «Крокус Экспо».

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