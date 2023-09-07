В Воронежской области демонтировали памятный знак о встрече Петра I с гетманом Украины Мазепой

В райцентре Острогожск Воронежской области был демонтирован памятный знак о встрече Петра I и гетмана Украины Ивана Мазепы. Об этом рассказала замглавы городской администрации Ирина Павлова. На его месте установят «типовой» монумент, созданный воронежским скульптором Максимом Дикуновым.

Так будет выглядеть новый памятник

Фото: предоставлено администрацией Острогожска

Надпись на монументе, представлявшем собой «валун с табличкой», как назвала его госпожа Павлова, гласила: «В период 26-28 августа 1696 года на Майдане Петр I, возвращаясь из второго Азовского похода, встретился с гетманом Украины Иваном Мазепой, обменялся с ним дорогими дарами, благодарил казаков за храбрость и верную службу». Общественник Вадим Цуканов со ссылкой на региональный департамент культуры рассказал, что памятный знак был установлен в честь празднования 345-летия Острогожска в связи с постановлением районной администрации от 1997 года и на ее средства, однако в реестры муниципальной собственности Острогожского района и райцентра он не включен. Инициатором установки монумента назван Острогожский историко-художественный музей имени Крамского.

Замена «валуна с табличкой» на типовую фигуру Петра I происходит в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора, рассказала замглавы горадминистрации. Круглая дата праздновалась в прошлом году. По словам госпожи Павловой, памятник будет посвящен именно Петру I и его встрече с казаками, однако содержание таблички на нем еще прорабатывается. Она добавила, что «Мазепа, вероятно, не будет упоминаться», но этот вопрос еще не решен окончательно. С политической обстановкой демонтаж старого памятника чиновница связывать не стала.

На сегодня место, откуда был демонтирован старый памятник, залито бетоном: идет подготовка фундамента для установки нового монумента после 10 сентября. Работы планируется завершить к концу месяца. Они финансируются из бюджета региона, заявила госпожа Павлова, но затруднилась назвать их стоимость. После установки монумента должно начаться благоустройство прилегающей территории, включающее замену тротуарной плитки и освещения, озеленение. Эти работы обойдутся бюджету района примерно в 1 млн руб., они могут быть завершены до конца года.

Алина Морозова

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