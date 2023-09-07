Глава Краснодара Наумов поручил ускорить строительство ЖК «Солнечная Долина»

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил ускорить темпы строительства проблемного жилого комплекса «Солнечная Долина» в микрорайоне Алтайский. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
В частности, поручение мэра связано с графиком работ на литерах 6 и 7.
«Строительство ведется недостаточными темпами. Поручил набрать обороты, увеличить число рабочих. Уже на точке невозврата»,— отметил господин Наумов.
С руководителями подрядчиков создадут рабочую группу по оперативному решению проблемных вопросов.
К настоящему времени готовность литеры 6 составляет 55%. Идут работы по монтажу окон, обустройству парапетов и подготовке здания под кровлю. Литера 7 готова только на 40%: идут монолитные работы по заливке перекрытий последнего этажа. Возведение литеры 5 подходит к концу. На очереди находится благоустройство территории объекта.
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