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«ЮВТ Аэро» запустит авиарейсы из Нижнего Новгорода в Пермь

С 13 сентября авиакомпания «ЮВТ Аэро» начнет выполнять авиарейсы из Нижнего Новгорода в Пермь, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты регионов»).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться на воздушных судах CRJ-200 дважды в неделю по средам и четвергам.

Из Нижнего Новгорода по средам вылеты запланированы в 09:05, прибытие в Пермь — в 12:25. По четвергам вылеты в 23:05, прибытие — в 02:20 пятницы. Время местное для каждого аэропорта. Билет на ближайший рейс стоит 4,8 тыс. руб.

Андрей Репин

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