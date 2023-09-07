«Метафракс» подвел итоги I полугодия

На «Метафракс Кемикалс» состоялась ежегодная производственная конференция по итогам первого полугодия 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

За этот период на «Метафраксе» произведено 589 тыс. тонн метанола, 93,5 тыс. тонн концентрированного формалина и 31 тыс. тонн стандартизированного 37-процентного формалина, пентаэритрита – 8,3 тыс. тонн, дипентаэритрита – 92 тонны, КФК – 65,3 тыс. тонн, параформальдегида – 4,3 тыс. тонн, уротропина – 7,9 тыс. тонн, 122,7 тыс. тонн аммиака, карбамида – 226,9 тыс. тонн, меламина – 7,2 тыс. тонн.

На конференции подвели итоги остановочного ремонта производства метанола и интегрированного с ним комплекса «Аммиак – карбамид – меламин» (АКМ). Исполнительный директор АО «Метафракс Кемикалс» Александр Вдовин подчеркнул, что одновременный ремонт этих производств организован на предприятии впервые.

2 августа ремонтные службы предприятия и задействованные подрядные организации приступили к работам. За три недели на производстве метанола провели капремонт турбины компрессора синтез-газа, дутьевого вентилятора вспомогательного котла, заменили футеровку одной из стен печи риформинга №2 и четыре силовых трансформатора. Ремонтниками также выполнены работы по усилению рамы дымососа печи риформинга №2 и по повышению надежности электропитания шкафов АСУТП. При этом был проведен и большой комплекс ежегодных регламентных работ.

На комплексе АКМ за этот период организовали ревизию клапанов установки короткоцикловой адсорбции с выравниванием фланцевых соединений, ревизию и ремонт компрессора СО 2 . Серьезная работа проведена по вскрытию стриппера на установке карбамида для проверки толщинометрии трубок. Силами работников специализированной организации «Искра-Р» было проведено 3D-сканирование внутренних частей компрессора СО 2 для последующей разработки конструкторской документации на запасные части, которые сейчас недоступны по импорту.

– У нас уже есть подобный опыт. В прошлом году во время остановочного ремонта производства метанола мы проводили такие замеры на циркуляционном компрессоре, по результатам которых компания заказала необходимые запасные части у изготовителей из дружественных стран. Активно в этом вопросе сотрудничаем и с российскими изготовителями, – отметил директор по ремонтам АО «Метафракс Кемикалс» Александр Еске.

В проведении остановочного ремонта были задействованы сотрудники всех ремонтных служб предприятия, а также специалисты 12 подрядных организаций. Всего к работам привлекли более 600 человек. Плановые сроки ремонта соблюдены, сегодня производства метанола и комплекс АКМ работают в штатном режиме.

АО "Метафракс Кемикалс"