«Метафракс» подвел итоги I полугодия

На «Метафракс Кемикалс» состоялась ежегодная производственная конференция по итогам первого полугодия 2023 года.
За этот период на «Метафраксе» произведено 589 тыс. тонн метанола, 93,5 тыс. тонн концентрированного формалина и 31 тыс. тонн стандартизированного 37-процентного формалина, пентаэритрита – 8,3 тыс. тонн, дипентаэритрита – 92 тонны, КФК – 65,3 тыс. тонн, параформальдегида – 4,3 тыс. тонн, уротропина – 7,9 тыс. тонн, 122,7 тыс. тонн аммиака, карбамида – 226,9 тыс. тонн, меламина – 7,2 тыс. тонн.
На конференции подвели итоги остановочного ремонта производства метанола и интегрированного с ним комплекса «Аммиак – карбамид – меламин» (АКМ). Исполнительный директор АО «Метафракс Кемикалс» Александр Вдовин подчеркнул, что одновременный ремонт этих производств организован на предприятии впервые.
2 августа ремонтные службы предприятия и задействованные подрядные организации приступили к работам. За три недели на производстве метанола провели капремонт турбины компрессора синтез-газа, дутьевого вентилятора вспомогательного котла, заменили футеровку одной из стен печи риформинга №2 и четыре силовых трансформатора. Ремонтниками также выполнены работы по усилению рамы дымососа печи риформинга №2 и по повышению надежности электропитания шкафов АСУТП. При этом был проведен и большой комплекс ежегодных регламентных работ.
На комплексе АКМ за этот период организовали ревизию клапанов установки короткоцикловой адсорбции с выравниванием фланцевых соединений, ревизию и ремонт компрессора СО2. Серьезная работа проведена по вскрытию стриппера на установке карбамида для проверки толщинометрии трубок. Силами работников специализированной организации «Искра-Р» было проведено 3D-сканирование внутренних частей компрессора СО2 для последующей разработки конструкторской документации на запасные части, которые сейчас недоступны по импорту.
– У нас уже есть подобный опыт. В прошлом году во время остановочного ремонта производства метанола мы проводили такие замеры на циркуляционном компрессоре, по результатам которых компания заказала необходимые запасные части у изготовителей из дружественных стран. Активно в этом вопросе сотрудничаем и с российскими изготовителями, – отметил директор по ремонтам АО «Метафракс Кемикалс» Александр Еске.
В проведении остановочного ремонта были задействованы сотрудники всех ремонтных служб предприятия, а также специалисты 12 подрядных организаций. Всего к работам привлекли более 600 человек. Плановые сроки ремонта соблюдены, сегодня производства метанола и комплекс АКМ работают в штатном режиме.
АО "Метафракс Кемикалс"
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