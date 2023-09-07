Рекомендованный семейный доход для ипотеки на Кубани с начала года вырос на 18%

Рекомендованный семейный доход жителей Кубани для обслуживания ипотеки по итогам августа вырос на 18,9% в сравнении с показателями января. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных исследований (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В прошедшем месяце рекомендованная сумма дохода семьи для обслуживания среднестатистического ипотечного кредита составила 106,5 тыс. руб., в то время как на начало года показатель составлял 90,3 тыс. руб.

«Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков для комфортного обслуживания ипотеки в последнее время в большей степени определялась ростом ключевой ставки Банка России и рыночных ставок, а также увеличением стоимости квадратного метра жилья и среднего чека ипотечного кредита»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом по РФ размер рекомендованного дохода семьи для ипотеки увеличился на 9,8% (с 91,4 тыс. до 100,4 тыс. руб.).

Анастасия Донскова

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