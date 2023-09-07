Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ижевске 62% выпускников вузов не могут найти работу из-за отсутствия опыта

В столице Удмуртии молодые специалисты, выпустившиеся из вузов в 2023 году, оценили сложность поиска работы в среднем на 6,8 баллов. В частности, у 62% респондентов возникают проблемы из-за отсутствия опыта, сообщает пресс-служба SuperJob.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Еще 12% молодых специалистов назвали выбор ограниченным из-за низких зарплатных предложений, а 8% выпускников отмечают малое число подходящих вакансий. Кроме того, респонденты сталкиваются с гендерными стереотипами, отсутствием практических навыков для работы и недобросовестными работодателями.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...