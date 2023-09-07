Оборот розничной торговли в Удмуртии вырос на 2,3% с начала года

В Удмуртии по итогу января-июля оборот розничной торговли достиг 182,9 млрд руб., что на 2,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах. В частности, 93,6 млрд руб. (рост — 1,4%) пришлось на пищевые продукты, включая напитки табачные изделия, а также 89,3 млрд руб. (рост — 3,4%) на непродовольственные товары, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В структуре оборота 56,3% пришлось на организации, не относящимся к субъектам МСП, на малые предприятия — 20,1%, индивидуальных предпринимателей — 20,3%, розничные рынки и ярмарки — 1,2%, субъектов среднего предпринимательства — 2,1%.