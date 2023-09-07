В Казани для строительства канализационных сетей изымут четыре участка

В Казани в Вахитовском районе для строительстве канализационных сетей водоотведения местного значения изымают четыре земельных участка. Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрии.

Речь идет об участках на улице Такташа. На них находятся три дома и пристрой. Все они попадают в зону планировки территории, ограниченной улицами Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и водной гладью озера Кабан, для установления границ театра Камала.

Теперь власти обязаны в течение десяти дней оповестить собственников земель о предстоящем изъятии, а управление жилищной политики должно оценить рыночную стоимость объектов и подписать соответствующие договоры с собственниками.

"Ъ-Казань"