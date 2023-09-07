В Ростове хакер осужден за DDoS-атаки на сайты минобороны и президента РФ

Ростовский областной суд оставил в силе приговор IT-специалисту Игорю Баяндину, осужденному за DDoS-атаки на сайты госструктур России, организованные Украиной. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области.

Согласно информации ведомства, айтишник был задержан за участие в феврале 2022 году в блокировании штатного функционирования информационных ресурсов Министерства обороны Российской Федерации, сайта Президента Российской Федерации, а также сайтов Сбербанка России и Газпромбанка.

Железнодорожный районный суд Ростова в июне 2023 года признал Игоря Баяндина виновным в неправомерном воздействием на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ч.1 ст.274.1 УК РФ).

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в доход государства в размере 500 тыс. руб.»,— сообщает пресс-служба УФСБ.

Осужденный подал апелляцию на приговор, но Ростовоблсуд оставил решение предыдущей инстанции в силе.

Анастасия Назарова