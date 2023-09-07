Продюсер уральского писателя Алексея Иванова судится за права на название романа

Использование названия книги «Сердце Пармы» уральского писателя Алексея Иванова оспаривает в суде его продюсер Юлия Зайцева. Она считает действия компаний, использующих название известного романа, незаконным и намерена «биться, чтобы защитить талант и чтобы создать положительный судебный прецедент, на который в будущем смогут опереться и другие авторы»,— написала Юлия Зайцева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Продюсер Алексея Иванова считает, что их грабят «цинично и открыто, по-бандитски». Интерес к «Сердцу Пармы» у бизнеса появился после выхода фильма по произведению писателя. Юлия Зайцева привела несколько примеров, когда компании незаконно, по ее словам, использовали роман, его экранизацию и имя автора.

Среди них серия ювелирных украшений от компании «Сереброника», которая также зарегистрировала за собой товарный знак «Сердце Пармы». Продюсер отмечает, что, «теперь, похоже, даже сам Иванов должен будет им заплатить за право свободно использовать собственный роман». В качестве других примеров Юлия Зайцева упомянула компанию «Амбер Пермалко», которая подала на регистрацию товарного знака «Сердце Пармы» для выпуска алкогольной продукции.

«Для справки. Авторы известных произведений не должны регистрировать их как товарный знак, чтобы оградить себя от посягательств. Регистрационная палата проверяет эти случаи при регистрации и отказывает»,— пояснила продюсер. Она заявила, что будет «добиваться максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения».