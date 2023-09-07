В Нижегородской области установлен новый рекорд по сбору зерна

Нижегородские сельхозпроизводители установили новый рекорд по сбору зерна. По состоянию на 7 сентября намолочено 1,8 млн тонн, сообщает областное министерство сельского хозяйства. Этот показатель стал самым высоким за последние 30 лет. Зерновые культуры убраны с 85% площадей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в 2022 году в Нижегородской области было собрано 1,7 млн тонн зерна. При таком высоком урожае местных сельхозпроизводителей волнует вопрос с его сохранностью. Мощностей для хранения зерна в Нижегородской области не хватает. При этом часть из них еще занята урожаем прошлого года, который аграрии не могут продать из-за низких цен на рынке.

Андрей Репин