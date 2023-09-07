«Башавтотранс» продает имущественный комплекс в Уфе за 316,5 млн рублей

ГУП «Башавтотранс» объявило аукцион по продаже государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. Начальная цена установлена в 316,5 млн руб. Заявки принимаются до 27 сентября, аукцион назначен на 29 сентября.

Единым лотом на торги выставлен имущественный комплекс в Уфе на улицах Гурьевской, Бакалинской, Караидельской общей площадью 9,4 тыс. кв., включающий 37 наименований. Среди продаваемого имущества указаны склады, проходные, автомойки, автосервис (на Бакалинской улице, 11/2 находится в аренде до июня 2024 года), цеха, котельные, резервуары, ворота, теплотрассы. Сооружения построены в 1950-1989 годах.

Сделка по продаже имущества согласована министерством земельных и имущественных отношений Башкирии. Полученные средства будут направлены на погашение задолженностей «Башавтотранса» перед бюджетом и внебюджетными фондами, на расчеты с кредитными организациями, на пополнение оборотных средств предприятия.

ГУП «Башавтотранс», учредителем которого является министерство земельных и имущественных отношений республики, 2022 год отработало с убытком в размере 942,4 млн руб. при выручке 4 млрд руб. На предприятии поясняли, что величина убытка связана с амортизацией, которая составила 1 млрд руб., а фактически «Башавтотранс» завершил прошлый год с прибылью в размере 69 млн руб.

Влада Шипилова

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