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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: США и ЕС ведут переговоры о новых пошлинах на сталь

США и ЕС обсуждают условия пошлин на ввоз стали, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, новые пошлины нацелены в первую очередь на ограничение «избыточного» и недостаточно экологичного производства стали в Китае. Источники отмечают, что пока стороны не договорились об уровне пошлин, странах, которые они затронут, и некоторых других деталях. При этом предполагается, что условия должны быть согласованы к 31 октября.

Обсуждение — часть достигнутого в 2021 году соглашения между США и ЕС по пошлинам на сталь и алюминий. В 2018 году администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа ввела тарифы 25% на ввоз стали из ряда стран, в том числе из ЕС. В 2021 году США разрешили беспошлинный ввоз продукции из ЕС в ограниченных объемах, если она изготовлена в Европе, что должно было прекратить практику ввоза китайской стали через ЕС в США. Однако то решение было временным, и стороны договорились к октябрю 2023 года выработать постоянное соглашение. Теперь же, по данным источников, в октябре, скорее всего, будут приняты лишь очередные временные меры, а разработка постоянного решения продолжится.

Сейчас помимо всего прочего речь идет о требовании экологичности производства стали. Это ударит в первую очередь по Китаю, на который приходится более половины мирового производства стали, которое притом часто не соответствует экологическим нормам. Быстрому принятию правил препятствует в числе прочего то, что в самих США, в отличие от ЕС, нет налаженной методологии определения вредных выбросов собственных сталелитейных заводов.

Яна Рождественская

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