В Перми в здании бывшей поликлиники могут открыться рестораны

Арендаторами бывшего здания поликлиники на ул. Пермской, 45, могут стать рестораны. Об этом сообщает издание Business Class. Здесь планируется размещение гастроэкономического кластера, в который могут войти создатели бара «Совесть», кафе «Рис Лапша», Belka и другие.

В здании также могут разместиться развлекательные и дизайнерские проекты. Заезд субарендаторов в помещения бывшей поликлиники намечен на 2024 год, сообщил директор ООО «Проминком» Алексей Макаев.

В конце 2021 года здание было сдано в аренду компании «Проминком» за 1,5 млн руб. в год, сейчас его реставрируют. В условиях договора аренды указано, что крайний срок восстановления здания — конец 2026 года, однако арендаторы намерены завершить работы раньше.

Напомним, Дом Пермского инженерного товарищества, расположенный на ул. Пермской, 45, был построен в 1909 году. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. С 1927 до 2016 года в здании располагалась поликлиника №1.