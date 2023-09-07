«Эксперт РА» присвоило компании «Абрау-Дюрсо» стабильный рейтинг ruА+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило стабильный кредитный рейтинг ruА+ ПАО «Абрау-Дюрсо». Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Кредитный статус компании обеспечила собственная дистрибуция, собственная ресурсная база, владение виноградниками в Краснодарском крае и Ростовской области, а также проработанный механизм логистики в условиях нестабильных внешних воздействий.

«Аналитики рейтингового агентства на высоком уровне оценили и показатели рентабельности по EBITDA, которая составила 32% по итогам 2022 года и сопоставима с уровнем данного показателя в 2021 году»,— говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, ликвидность предприятия остается на уровне «умеренно положительный». Кроме того, высокой оценке агентства поспособствовала диверсификация продаж компании: продукция предприятия представлена в 12 крупнейших городах РФ, компания работает с федеральными и региональными торговыми сетями. Компания также развивает туристическое направление бизнеса за счет собственных виноделен, гостиниц и отелей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Абрау-Дюрсо» зарегистрировано в Москве в 2007 году. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления является основным направлением предприятия. По данным на 2022 год, организацией владеют Павел Титов (33,79%), ООО «Актив Капитал» (Москва, 59,45%) и Игорь Лозовский (0,97%). В прошлом году выручка организации составила 266,3 млн руб., чистая прибыль — 18,7 млн руб.

Анастасия Донскова

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