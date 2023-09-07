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Коммерсантъ FM
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Фура врезалась в группу детей-велосипедистов под Выборгом

Фура наехала на группу велосипедистов и машину сопровождения на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Погибли не менее двух детей.

Как сообщила пресс-служба администрации региона, пострадали девять человек, из них восемь — дети. «Четверо детей с легкими травмами, двое — в тяжелом состоянии»,— говорится в сообщении. На место аварии направлены два вертолета.

По данным Telegram-канала «112», группа детей — велосипедистки из Школы олимпийского резерва. В колонне было 11 детей, их сопровождал один тренер.

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