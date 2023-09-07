Челябинский школьник стал одним из победителей научного конкурса в Китае

Школьник из Челябинска Дмитрий Тюменцев в составе национальной российской команды стал победителем Китайского молодёжного конкурса науки и технологических инноваций (CASTIC). Ученик школы №104 награжден бронзовой медалью, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего команда молодых исследователе в составе четырех российских школьников завоевала две золотые, серебряную и бронзовую медали. Научная работа восьмиклассника Дмитрия Тюменцева была посвящена задаче определения прочности углеродного волокна. Изготовленный юношей прибор позволяет проводить сравнительные исследования взаимосвязи прочности мононити, условий получения и структуры углеродного и, возможно, полимерного, волокна.

Научными руководителями и помощниками юноши стали учитель физики школы №104 Татьяна Югова и преподаватель Челябинского государственного университета Василий Тюменцев.

Китайский молодежный конкурс науки и технологических инноваций проходил в городе Ухане провинции Хубей. В нем участвовали более 600 лучших молодых исследователей из стран Европы, Азии и Африки. Конкурс существует уже 37 лет и считается одним из главных международных соревнований среди школьников-исследователей в возрасте от 12 до 20 лет.

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