Прокуратура Башкирии отозвала представление на приговор бывшему сотруднику УГНТУ

Как стало известно «Ъ-Уфа», прокуратура Башкирии отозвала апелляционное представление на приговор бывшему заместителю главного инженера Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Динару Гниятуллину. В мае Советским райсудом Уфы он был признан виновным в покушении на мошенничество особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 100 тыс. руб.

Сегодня представление прокуратуры должны были рассмотреть в Верховном суде республики. По словам собеседника, надзорное ведомство планировало отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в райсуд в ином составе суда. По мнению прокуратуры, отметил он, действия осужденного были неверно квалифицированы: его должны были судить по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2021 году УГНТУ заключил с ООО «Объединенная строительная компания» договоры на ремонт учебных корпусов общей стоимостью около 42 млн руб. За содействие в беспрепятственном подписании актов выполненных работ Динар Гниятуллин потребовал от директора подрядчика взятку в 7,3 млн руб. (из расчета от 20% до 45 % от стоимости каждого заключенного договора). В противном случае он грозился расторгнуть контракт.

Сотрудника УГНТУ задержали после передачи 940 тыс. руб. Вину он признал.

В отношении Динара Гниятуллина было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ,) но во время суда его адвокаты Айдар Хызыров и Ильдар Альмухаметов смогли переквалифицировать обвинение на покушение на мошенничество.

Венера Хисамова

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