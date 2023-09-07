В Рыбинске спроектируют дорогу-дублер в направлении Слипа

В Рыбинске намерены построить объездную дорогу для заволжского направления, в ближайшее время администрация начнет искать подрядчика-проектировщика. Однако стоимость строительства значительная — 350 млн руб., городу потребуется поддержка вышестоящих бюджетов. Об этом сообщили в администрации Рыбинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четерехполосная автодорога пойдет по границе города от улицы Костромской параллельно улице Леваневского с выходом на 5-ю Тарнопольскую

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Четерехполосная автодорога пойдет по границе города от улицы Костромской параллельно улице Леваневского с выходом на 5-ю Тарнопольскую

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Необходимость строительства объездной дороги показал ремонт Волжского моста. Построить дорогу-дублер планировали несколько лет, однако планы не дошли до реализации. Сейчас власти города намерены решить проблему и построить дорогу.

«Протяженность участка новой дороги составит порядка 3,2 км. Она будут пересекать ручей Крутец, его пустят через водопропускную трубу соответствующего диаметра под дорогой. Также проект должен предусматривать водоотведение, отсыпку, укрепление обочин, организацию остановочных площадок, освещение. Стоимость строительства определится проектом, но уже сейчас понятно, что она будут значительная – порядка 350 млн руб.»,— сказал заместитель главы по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов.

Однако городу потребуется финансовая поддержка со стороны вышестоящих бюджетов. «Предпочтительный вариант получить финансирование сразу на всю дорогу»,— говорится в сообщении администрации. Но от варианта частичного финансирования и выполнения работ поэтапно также не намерены отказываться.

Алла Чижова