Спрос на ремонт крупной бытовой техники в Челябинске вырос в четыре раза

В июне-августе спрос на ремонт крупной бытовой техники на «Авито» в Челябинске вырос в 4,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число соответствующих объявлений от частных мастеров и сервисных центров при этом увеличилось на 15%. Об этом сообщают эксперты «Авито Услуг».

Ощутимее всего в городе вырос спрос на ремонт плит (в 2,7 раза), холодильников (в 2,3 раза) и стиральных машин (+19%).

Востребованность услуг по ремонту мелкой бытовой техники в Челябинске увеличилась на 32%. Горожан стали чаще отдавать на починку микроволновки (+125%), кофемашины (+45%) и пылесосы (+32%).

Руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин связывает рост спроса на услуги по ремонту техники с увеличением предложения от частных мастеров и небольших сервисных центров.

«Заказчики ищут квалифицированную помощь по ремонту по доступным ценам: стоимость ремонта у частного мастера в основном ниже, чем у крупных сервисных компаний или сетевых центров. Кроме того, во многих случаях выгоднее вложиться в ремонт текущей техники вместо покупки новых бытовых приборов, поэтому можно ожидать дальнейшего роста спроса на услуги», — комментирует Александр Семочкин.

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