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Коммерсантъ FM
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Кулеба рассказал Блинкену, как в студенчестве лечил похмелье в McDonald's

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве 6 сентября зашли в местный McDonald's. Дмитрий Кулеба поделился, как ходил в эту сеть ресторанов в студенческие годы, чтобы избавиться от похмелья, и брал там двойной чизбургер и колу.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Энтони Блинкен сказал, что его встреча с Дмитрием Кулебой была «очень хорошей». «Я подумал, что было бы уместно отпраздновать это событие картошкой фри и вишневым пирожком»,— сказал он.

Украинский министр заказал пирожок, а госсекретарь США — картошку фри. После они сели общаться за столик в окружении телохранителей и журналистов. Расшифровку беседы опубликовала газета The Hill.

Глава МИД Украины рассказал, что в студенчестве его «лучшим похмельем» был поход в McDonald's, где он брал двойной чизбургер и колу. В ответ госсекретарь выразил надежду, что такое происходило с министром «крайне редко». «Со мной такого никогда не случалось»,— добавил Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен посетил Украину в третий раз с начала военного конфликта. Во время визита он приехал на кладбище погибших украинских солдат, а также объявил о выделении нового пакета помощи на сумму $1 млрд, из которой $655 млн пойдут на вооружения.

Подробнее о визите читайте в материале «На все руки Блинкен».

Анастасия Ларина

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