Проектировщик красноярской подземки просит признать себя пострадавшим в деле экс-министра

Красноярский трест строительно-инженерных изысканий (КрасноярскТИСИЗ) обратился в Центральный райсуд с ходатайством о признании себя пострадавшей стороной в деле бывшего министра транспорта края Константина Димитрова, сообщает ТАСС.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что Константина Димитрова задержали в июле прошлого года. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и по решению суда заключили под стражу. 28 октября того же года экс-чиновника, заключившего сделку со следствием, отпустили под домашний арест. В июне текущего года уголовное дело в отношении Константина Димитрова поступило на рассмотрение Центрального райсуда Красноярска.

О финансовых нарушениях при строительстве метро в Красноярске стало известно летом 2022 года. Под следствием оказались экс-министр транспорта Константин Димитров, экс-глава транспортного управления края Константин Мандров и бывший председатель правительства региона Юрий Лапшин. Им предъявили обвинения в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявили Олегу Митволю — председателю совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ), занимающемуся проектированием красноярской подземки.

По данным источников «Ъ-Сибирь», в сентябре 2019 года транспортное управление региона заключило с АО «КрасноярскТИСИЗ» контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства метрополитена стоимостью около 954 млн руб. Обвиняемые передали заказчику фиктивные данные о результатах выполненных работ, при этом начальнику транспортного управления был в курсе всех недостач на объекте. Несмотря на это он подписал акты выполненных работ в полном объеме, после чего деньги двумя траншами были перечислены компании-подрядчику.

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