Зарубежные СМИ: Почему новый смартфон от Huawei стал поводом для расследования в США?

Китайской компании Huawei удалось выпустить гаджет с передовым чипом, несмотря на американские санкции, которые были призваны этому помешать. Новый смартфон стал поводом для расследования в США. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белому дому нужно больше информации о смартфоне, чтобы понять, использовались ли в нем технологии, которые нельзя продавать Китаю. Кроме того, новый гаджет считают серьезной проблемой для компании Apple. При этом ее позиции на китайском рынке и так под угрозой. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo, Reuters Фото: Florence Lo, Reuters

Вводя санкции против Huawei, американские власти ссылались на соображения национальной безопасности и говорили об угрозах шпионажа и кибератак, напоминает CNN. И выпуск нового китайского смартфона наносит удар по усилиям чиновников. Характеристики гаджета шокировали технологических экспертов и встревожили представителей Белого дома. Внутри Huawei Mate 60 Pro оказался семинанометровый чип производства компании SMIC. Она частично принадлежит китайскому правительству и тоже находится под американскими санкциями. Есть вероятность, что в разработке использовались украденные американские технологии, и именно с этим хотят разобраться в США.

По другой версии, в Китае просто доработали производственные мощности, которые у них уже имелись. Правда, как отмечает The Guardian, такой подход означает большой процент брака, то есть выйти на крупные объемы поставок не получится.

Тем не менее The Wall Street Journal пишет о серьезной конкурентной угрозе Apple, которую теперь представляет Huawei. Собеседники газеты не исключает, что население Китая будет активно переходить на национальную продукцию. Тем более что недавно чиновникам из нескольких служб запретили пользоваться iPhone — прямо как в России. Китайский рынок для Apple критичен. Мало того, что там собираются гаджеты: во втором квартале КНР стала мировым лидером по продажам iPhone, обойдя даже США. Аналитики допускают, что из-за новинки от Huawei поставки у Apple сократятся на 10 млн штук, то есть на 4,5% от общего объема.

И все же китайскому бренду пока далеко до технологий американского гиганта, отмечает Financial Times. Ожидается, что на следующей неделе Apple покажет iPhone с трехнанометровыми чипами. Но так или иначе Huawei демонстрирует прогресс, который США попытаются пресечь и, например, ввести еще более жесткие ограничения.

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