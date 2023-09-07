Прокуратура проконтролирует строительство перехода у больницы в Краснодаре

В Краснодаре началась прокурорская проверка законности строительства подземного пешеходного перехода у городской больницы №2 на улице Красных Партизан. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

При проверке, проведенной в отношении подрядчика выяснилось, что исполнитель не приступил к началу работ в установленные сроки. Контракт на строительство перехода был заключен с компанией «АльмаСтрой» на сумму 2,1 млн руб., согласно данным ЕИС в сфере закупок. В адрес подрядчика было направлено представление.

«Принимаются меры по корректировке проектно-сметной документации»,— говорится в сообщении.

Новая проверка будет проведена, в том числе, в отношении муниципального заказчика.

Анастасия Донскова

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