На бывшем саратовском комбикормовом заводе нашли исторические ценности

Главный архитектор Саратова Анастасия Пузанова и градозащитный совет при Саратовской областной думе провели выездное совещание на территории бывшего ОАО «Саратовский комбикормовый завод» в Октябрьском районе Саратова, сообщила пресс-служба городской администрации.

Делегация осмотрела подлежащие реконструкции здания комплекса. Госпожа Пузанова высказала мнение о том, что на территории завода есть строения, не признанные объектами культурного наследия, но имеющие «большую историческую ценность для города и необходимость сохранения».

На встрече обсудили проект ремонта фасада дома 116А на ул. Чернышевского. Решается вопрос о «сохранении исторически значимых зданий».

Дарья Васенина

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