Реконструкция уфимской гимназии №115 подорожала до 719,6 млн рублей

Правительство Башкирии изменило условия контракта по реконструкции уфимской гимназии №115. Стоимость работ увеличена до 719,6 млн руб., а сроки их окончания перенесены на 29 декабря текущего года.

Это уже не первое изменение условий договора, стоимость которого первоначально составляла 631,8 млн руб.

Работы на объекте по нацпроекту «Образование» ведет ООО «Строительное управление №1». Компания получила контракт по начальной максимальной цене. Завершить работы она должна была в декабре прошлого года.

Реконструкция финансируется из федеральной субсидии, резервного фонда правительства России и республиканского бюджета.

В настоящее время для строящейся школы закупается мебель, оборудование, посуда и другие товары. В августе пресс-служба республиканского минстроя объясняла переносом сроков сдачи объекта санкционным давлением.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте