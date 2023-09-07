Военный суд оставил в силе приговор мобилизованному из Башкирии

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга оставил без изменений приговор в отношении жителя Гафурийского района Руслана Гарифуллина. В июне Уфимский гарнизонный военный суд признал его виновным в самовольном оставлении войсковой части в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ) и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как было установлено судом первой инстанции, призванный на военную службу по мобилизации Руслан Гарифуллин в октябре 2022 года без уважительной причины самовольно оставил войсковую часть и уехал к семье. Затем он прибыл в ОМВД по Гафурийскому району с явкой с повинной.

Адвокат подсудимого в апелляционной жалобе указал на чрезмерную суровость приговора. По словам юриста, суд первой инстанции, в частности, не в полной мере учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, показания на предварительном следствии и в суде, привлечение к уголовной ответственности впервые и желание осужденного продолжить военную службу в зоне боевых действий.

Врио военного прокурора Уфимского гарнизона Алексей Луценко, в свою очередь, настаивал на законности вынесенного приговора.

Оставляя жалобу защиты осужденного без удовлетворения, апелляционная инстанция, в частности, отметила, что Руслан Гарифуллин обратился в правоохранительные органы после того, как узнал о том, что объявлен в розыск.

«Вопреки доводам жалобы, наказание Гарифуллину гарнизонным военным судом назначено с учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения, данных о личности виновного, влияния назначенного наказания на исправление Гарифуллина и условия жизни его семьи, в связи, с чем является справедливым»,— отмечено в определении.

Венера Хисамова

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